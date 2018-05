Chelsea, l'Inter si inserisce per Morata

24 maggio 2018

Alvaro Morata piace proprio a tutti. Dopo l'incontro a Milano con Fabio Paratici , ds della Juventus , ora irrompe anche l'Inter. Si sa, lo spagnolo sogna di tornare in Italia e spera di rivestire la maglia bianconera, ma il Chelsea potrebbe inserirlo come contropartita per arrivare a Icardi , che ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro che vale solo per l'estero e solo nelle prime due settimane di luglio.

Il rinnovo dell'argentino tarda ad arrivare e Wanda Nara, sua moglie, lo ha fatto presente pubblicamente, come è solita fare in queste situazioni. Inoltre, nella conferenza di oggi, Luciano Spalletti ha ribadito un concetto importante: "Mauro non rimanga controvoglia". Se vuole partire lo dica presto per dare alla società tutto il tempo per organizzarsi e guardarsi intorno.



Così, come riporta Cadena Ser e ripresa e controllata da Il Messaggero.it, il Chelsea sta pensando seriamente di offrire Morata più soldi (35-40 milioni di euro) per strappare Icardi all'Inter. Lo spagnolo preferisce Torino, ma Milano resta una meta gradita alla moglie italiana del calciatore, la fashion blogger Alice Campello.



Al Chelsea resta, però, l'incognita allenatore. Chi sarà il sostituto di Antonio Conte? C'è in corsa Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli stravede per Higuain. Ma se al suo arrivo a Londra si ritrovasse Icardi, di certo non ci rimarrebbe male.