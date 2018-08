Caso Modric, il Real denuncia l'Inter: informativa della Fifa ai nerazzurri Florentino Perez è infuriato per i contatti non autorizzati col croato Facebook

17/08/2018

Il caso Modric continua a tenere banco. Non tanto per la possibilità di un suo trasferimento dal Real Madrid, ormai escluso, quanto per le possibili ripercussioni legali in relazione alla trattativa tra l'Inter e il giocatore. I nerazzurri hanno ricevuto infatti un'informativa della Fifa che conferma la denuncia dei Blancos per le modalità con cui è stato contattato il calciatore senza il consenso del club. Un primo atto formale che potrebbe sfociare in un'inchiesta.

Come promesso, dunque, il Real ha formalizzato alla Fifa il caso Modric, puntando il dito contro l'Inter. Una trattativa che ha fatto infuriare Florentino Perez e che ha costretto il massimo organo calcistico a intervenire in maniera ufficiale. Insieme all'esposto dei Blancos, negli uffici della Fifa è arrivata infatti anche la documentazione preparata dai legali del club spagnolo sulla questione e i nerazzurri sono stati messi al corrente degli sviluppi sulla vicenda. Un braccio di ferro di cui, per ora, ancora non sono chiari i possibili risvolti.

L'INTER: "MAI PARLATO CON MODRIC" Dopo la notizia sull'informativa della Fifa per il caso Modric, a stretto giro di posta arriva la replica dell'Inter. "Non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore", hanno spiegato i nerazzurri, precisando la loro posizione sulla questione e smentendo le accuse del Real. Lo scorso 14 agosto l'Inter ha ricevuto una lettera della Fifa in seguito alla denuncia della società spagnola per la presunta trattativa con il giocatore croato. La federazione internazionale informava l'Inter di aver aperto un'investigazione preliminare sulla vicenda. L'accusa del Real Madrid è di aver avviato una negoziazione con Modric senza aver parlato prima con la società, violando le norme sui trasferimenti. La società nerazzurra - in sede di replica - sottolinea come l'esposto alla Fifa contenga elementi non pertinenti alla presunta trattativa. L'Inter, in una lettera inviata il 16 agosto, afferma di non essere mai entrata in contatto con il giocatore, ne' di aver aperto alcuna trattativa direttamente con Modric. Una denuncia che, quindi, il club nerazzurro ritiene senza fondamento, sottolineando appunto l'assenza di un qualsivoglia approccio con il calciatore croato. Ora, la palla passa di nuovo nelle mani della Fifa, che dovrà decidere se aprire o meno una indagine formale nei confronti dell'Inter.

