Calciomercato invernale: cosa serve alle big di Serie A Napoli, Juventus e le altre a caccia di rinforzi dal mercato di gennaio

31 dicembre 2017

Il giro di boa della Serie A ha decretato il Napoli campione d'inverno. La banda di Sarri ha conquistato un punto in più della Juventus, ma gli infortuni di Milik e Ghoulam e una coperta un po' troppo corta consigliano agli azzurri l'intervento mirato sul mercato per contrastare il rientro dei bianconeri. L'Inter ha perso terreno a pochi metri dal traguardo intermedio, così come Lazio e Roma, ma è il Milan la grossa delusione stagionale dopo la rivoluzione estiva. Il mercato invernale aprirà il 3 gennaio per chiudersi il 31 dello stesso mese, un periodo per cercare di sistemare in corsa le cose e - per alcuni - di pensare già alla prossima stagione. I club potranno variare le proprie rose per sistemare la situazione, ecco cosa serve alle big del nostro calcio.

NAPOLI: UN ESTERNO DIFENSIVO E UNA PUNTA Il primato in classifica non risolve i problemi di organico di Sarri che si fida solo di 13-14 giocatori e soprattutto non ha alternative dopo gli infortuni di Milik e Ghoulam. Mertens non segna più con regolarità, ha bisogno di riposare ma al tecnico serve una punta affidabile. L'idea più semplice sulla carta è l'anticipo dell'arrivo di Inglese dal Chievo, ma si cerca anche un vice Callejon: piace Younes dell'Ajax, mentre Verdi è una trattativa per la prossima stagione. In difesa è tornato di moda il nome di Grimaldo dal Benfica, mentre la situazione portieri è già intricata ma si incendierà a giugno. A centrocampo Sarri è coperto.



OBIETTIVI: Grimaldo (d, Benfica), Inglese (a, Chievo), Younes (a, Ajax), Verdi (a, Bologna)

JUVENTUS: ROSA A POSTO, CACCIA ALL'OCCASIONE I bianconeri hanno una rosa lunga e di qualità, con i nuovi arrivi dell'estate scorsa che ancora non hanno reso secondo le aspettative ma stanno crescendo molto e trovando spazio. I movimenti invernali saranno il minimo indispensabile, e solo se resi necessari da partenze o infortuni. La dirigenza sta già lavorando in anticipo per il futuro. Da monitorare la situazione di Lichtsteiner: in caso di partenza dello svizzero si accelererà per Darmian. Per De Vrij si tratta per l'acquisto a zero a giugno. A centrocampo più Cristante di Emre Can.



OBIETTIVI: Darmian (d, Manchester United), Emre Can (c, Liverpool), Cristante (c, Atalanta), De Vrij (d, Lazio)

INTER: CERCASI DIFENSORE E TREQUARTISTA La prima parte ottima di stagione ha presentato il conto nelle ultime giornate di campionato e non solo. Spalletti dispone di una rosa di titolare troppo corta e un paio di buchi in squadra da riempire. Il più evidente è sulla trequarti dove Joao Mario e Brozovic non stanno rendendo secondo le aspettative. Sarà un mercato oculato e con movimenti economici limitati dalle uscite, ma i grossi nomi non mancano. Da De Vrij trattato per giugno a Deulofeu, su cui però c'è forte il Siviglia di Montella. Il sogno è Pastore dal Psg.



OBIETTIVI: De Vrij (d, Lazio), Deulofeu (a, Barcellona), Aleix Vidal (d, Barcellona), Pastore (c, Psg)

ROMA: RINFORZI A CENTROCAMPO Di Francesco sta facendo un grande lavoro con i giocatori a disposizione, contando che i nuovi acquisti non stanno rendendo come sperato e Dzeko si è inceppato. Mancano un paio di rincalzi di qualità e uno potrebbe essere una vecchia conoscenza del tecnico: Politano. Gli sforzi di Monchi però saranno prima puntati sull'arrivo di Badelj dalla Fiorentina già a gennaio e su quell'Aleix Vidal lanciato a Siviglia in tempi non sospetti. Berardi piace, ma per giugno.



OBIETTIVI: Badelj (c, Fiorentina), Politano (c, Sassuolo), Aleix Vidal (d, Barcellona), Berardi (a, Sassuolo)

LAZIO: CACERES PER SISTEMARE LA DIFESA Il mercato in casa Lazio è sempre difficile da anticipare, ancora di più nella sessione invernale. Manca numericamente un rinforzo in difesa e per questo l'arrivo di Caceres dal Verona è praticamente fatto. La società proverà in extremis a convincere De Vrij a rinnovare, mentre potrebbe arrivare una punta da affiancare a Immobile e Caicedo in rosa.



OBIETTIVI: Caceres (d, Verona)

MILAN: ESAMI PER TUTTI La rivoluzione estiva non ha portato risultati importanti in casa rossonera con la squadra di Montella prima e di Gattuso poi che ha girato la boa per undicesima. Tutti sotto esame, qualche partenza certa come Paletta, ma anche tanta nebbia sul mercato dopo gli investimenti importanti in estate. La rosa necessita di rinforzi in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo: Fofana dell'Udinese è un nome accostato al Diavolo.



OBIETTIVI: Fofana (c, Udinese)

