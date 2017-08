Calciomercato Inter LIVE: preso Bastoni, spunta Rolando

31 agosto 2017

Tempo reale

GABIGOL, SPUNTA IL PSV Gabigol è sempre in uscita. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Psv Eindhoven che ha fatto un sondaggio con l'Inter e con l'attaccante brasiliano.



PRESO BASTONI: RESTA ALL'ATALANTA DUE ANNI Non è immobile il mercato dell'Inter. È ufficiale l'accordo con l'Atalanta per Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999. Operazione alla Caldara: il giocatore viene acquistato dall'Inter (per circa 9 milioni) ma resterà all'Atalanta per altre due stagioni. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta BC comunica di aver ceduto all'Inter, a titolo definitivo, il calciatore Alessandro Bastoni, che resterà a Bergamo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019".

SFUMA MUSTAFI: "NON ACCADRÀ NULLA" Non sarà Mustafi il difensore centrale dell'Inter nella prossima stagione. Come ha spiegato Kuitim Mustafi, padre e agente del tedesco dell'Arsenal a FussballTransfer.com, "oggi non accadrà nulla, sono comodamente a casa".



CACCIA AL CENTRALE: CHIESTO ROLANDO AL MARSIGLIA La caccia al centrale difensivo non si ferma. Nelle ultime ore di mercato, secondo quanto riporta Sportitalia, l'Inter avrebbe fatto un sondaggio con il Marsiglia per Rolando, difensore portoghese classe '85, che ha militato in nerazzurro nel 2013-2014. Non si spegne nemmeno la pista Mangala, richiesto però anche in Premier League dal Crystal Palace.



VISITE MEDICHE PER KARAMOH L'ottimismo di Walter Sabatini per Yann Karamoh era giustificato. Nella notte, infatti, è arrivata la fumata bianca con il Caen. Accordo trovato e questa mattina l'esterno d'attacco è arrivato a Milano e sta già sostenendo le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. In giornata si lavorerà agli ultimi dettagli e l'ivoriano naturalizzato francese firmerà il suo nuovo contratto e sarà l'ultimo rinforzo per Spalletti. La formula: prestito biennale con riscatto a 6 milioni.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X