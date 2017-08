Besiktas, Medel è ufficiale: in posa con la nuova maglia

11 agosto 2017

Nuova avventura in Turchia per Gary Medel , che è ufficialmente un giocatore del Besiktas . E' il club turco ad annunciarlo su Twitter con un curioso video in cui si vede l'ormai ex centrocampista dell' Inter rispondere ad una telefonata con la frase "vengo al Besiktas". Il cileno ha già sostenuto le visite mediche a Istanbul e ha posato con la sua nuova maglia. L'Inter incassa circa 3 milioni più una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

MEDEL: "LASCIARE L'INTER NON E' FACILE, GRAZIE A TUTTI"

Medel ha poi voluto salutare l'Inter e i tifosi con un messaggio pubblicato su Twitter: "Lasciare l'Inter non è facile per me. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questi 3 anni meravigliosi. Ai miei compagni di tante battaglie, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, ai magazzinieri, ai cuochi, e a tutte le persone che lavorano in questo meraviglioso Club. Ai dirigenti, che sono stati sempre molto vicini a me. E soprattutto ai Tifosi che mi mostrano tanto affetto! Buona fortuna per ciò che sta arrivando, vi seguirò sempre. Un abbraccio e forza Inter!".