Barcellona, le ultime condizioni dell'Inter per Rafinha: "Così oppure niente". In giornata la risposta

17 gennaio 2018

"El Inter se planta: última oferta por Rafinha". Tradotto: l'Inter non intende aspettare oltre, ha presentato la sua ultima proposta e da questa non si muove. Lo scrive il quotidiano catalano Mundo Deportivo: "I nerazzurri vogliono acquistare Rafinha e sono disposti a pagare tra i 30 e 35 milioni di euro. L'idea del ds Piero Ausilio - continua il giornale - è di chiudere l'operazione nel corso dell'incontro previsto per oggi tra i due club, anche se nelle scorse ore la controparte ha chiesto a 40 milioni fissi più 5 di bonus, cifra fuori mercato per un calciatore sul quale Ernesto Valverde ha deciso di non puntare".

"La Beneamata - così MD chiama l'Inter - vuole scommettere sul brasiliano e cercherà di far leva sulla sua volontà di trasferirsi a Milano per poterlo avere a disposizione nel weekend per il match contro la Roma". Detto (e scritto) questo, il quotidiano ribadisce come se in giornata non arriverà una risposta da parte del club blaugrana, l'Inter "si concentrerà su altre alternative".