Ausilio torna da Nanchino: Suning investe 150 mln sul mercato

3 aprile 2017

Da quanto filtra, Suning ha confermato la volontà di investire una cifra notevole sul prossimo mercato - intorno ai 150 milioni - con la consapevolezza di aver rispettato i parametri di bilancio della Uefa. A fine mese, saranno discussi i termini con i vertici europei, ma non ci saranno ostacoli.



I nomi in entrata: su tutti quelli di Berardi e/o Bernardeschi, i due talenti italiani più nel mirino, poi quelli di De Vrij e Manolas per la difesa e, nella partnership inaugurata con l'Atalanta di Percassi, il prossimo affare coi nerazzurri bergamaschi potrebbe riguardare Conti. Sempre attentamente monitorato Verratti: l'uomo per cui i cinesi sono pronti a profondere il massimo sforzo.



Tra l'altro, stando ai rumors di mercato, va segnalata la voce Mbappé, il talento 18enne del Monaco, attaccante francese di origine camerunese, sul quale ha speso due parole l'agente di Candreva, Pastorello, che ha confermato come l'ex laziale faccia parte del progetto Inter che sarà. "Solo un gruppo come Suning può permettersi di cercare uno come Mbappé".