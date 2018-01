Ausilio: "E' bello che a Pastore piaccia l'Inter. E lui piace tanto a noi: ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il Psg"

28 gennaio 2018

Si gioca ormai allo scoperto perché tutti i protagonisti hanno deciso di venire a galla. Così, poco prima della partita contro la Spal, il ds dell'Inter Piero Ausilio non si è sottratto alle domande sul possibile futuro nerazzurro di Pastore: "Siamo contenti che un campione come lui veda l’Inter come una positiva opportunità. A noi Pastore è sempre piaciuto - hadichiarato a Premium - ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo tanto: c’è il Psg, che è proprietaria del cartellino, e ci siamo anche noi, che stiamo facendo ancora delle valutazioni".



Tatticismi a parte, si percepisce come la trattativa sia caldissimi: "Nel momento in cui si sceglie un calciatore, lo si fa pensando che possa dare qualcosa in più alla rosa. Ma il posto bisogna conquistarselo anche all’Inter: arrivare qui non significa avere la certezza di una maglia, ma la certezza di un progetto. All’Inter sono già arrivati Lisandro Lopez e Rafinha, ora ci riuniremo con Spalletti e se ci saranno altre opportunità sul mercato cercheremo di coglierle.



Quali, esattamente: "Sturridge? Non mi sento di depennare il suo nome dalla lista, ma davanti pensiamo di avere già i giocatori adatti al raggiungimento dei nostri obiettivi. Brozovic via? Non penso".