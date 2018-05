Asamoah: "Ciao Juve, per sempre nel cuore. Me ne vado per una scelta di vita". Ora l'Inter lo aspetta

18 maggio 2018

Tutto fatto ormai da tempo e tutto ratificato dopo le visite mediche di inizio settimana: Asamoah giocherà il prossimo anno (e le successive due stagioni, contratto alla mano) con la maglia dell' Inter . Un acquisto a costo zero per i nerazzurri, visto che il ghanese era in scadenza di contratto con la Juve . E ora arriva anche il messaggio dello stesso giocatore via twitter: "Ciao Juve, me ne vado per una scelta di vita ma porterò sempre nel cuore il ricordo di questi anni".

IL SALUTO DI ASAMOAH

“Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato difficile prendere questa decisione perché sono immensamente orgoglioso degli anni passati qui e di aver fatto parte della Juventus. Ogni singola persona di questo club avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore, dai miei compagni ai miei allenatori, a tutto lo staff e soprattutto ai fantastici tifosi. Nonostante la Juventus mi abbia offerto un nuovo contratto, seppur con grande rispetto per il club e per tutti voi, ho scelto di intraprendere una nuova avventura altrove. Sarà assolutamente difficile giocare contro la Juventus nel futuro, ma ho dovuto prendere questa decisione nell’interesse della mia famiglia e spero e mi auguro che i tifosi possano capire e accettare questa mia decisione. Durante questi gloriosi anni alla Juve, ho avuto l’onore di giocare con leggende del calcio e con alcuni dei migliori giocatori del mondo. Tutto questo mi mancherà. Ai miei due fantastici allenatori, Allegri e Conte, e a tutto il loro staff, va il mio ringraziamento per avermi reso un giocatore migliore. Non potrò mai ringraziare abbastanza i dirigenti che mi hanno portato qui dall’Udinese e hanno cambiato positivamente la mia vita. Il supporto ricevuto dai tifosi anche durante gli infortuni è stato incredibile. Provo un sentimento profondo per questo club, al quale sarò sempre grato per tutto l’affetto dimostratomi”.