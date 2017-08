A Bola: Gabigol, sfuma il passaggio dall'Inter al Benfica

30 agosto 2017

Sfuma Gabigol al Benfica? Secondo il quotidiano portoghese 'A Bola', le Aquile avrebbero rinunciato al brasiliano dell'Inter "dopo aver trattenuto a Milano un emissario per convincerlo ad accettare di giocare allo Stadio Da Luz mentre stava trattando con lo Sporting". L'arrivo di Gabigol al Benfica è legato alla cessione di Mitroglu e Raul Jimenez per liberare un posto in attacco. E i due per ora restano in rosa.

Sembrava tutto in discesa per un prestito secco, con il Benfica che versava 500 mila euro nelle casse dell'Inter. Mancava soltanto l'annuncio. E invece sarebbe tutto saltato per Gabigol in Portogallo. Almeno secondo 'A Bola'. Che però puntualizza come nelle ultime ore di mercato possa ancora succedere di tutto. Mitroglou ha rifiutato il trasferimento al Malaga ma sul giocatore c'è forte anche il Marsiglia. Quindi per Gabigol il discorso resta ancora aperto.