"Modric tira la corda": gli agenti parlano con l'Inter, lui vuole incontrare il Real

05/08/2018

Il vicecampione del mondo con la maglia numero 10 è atteso a Valdedebas dopo le vacanze post Mondiale per iniziare a preparare la nuova stagione col Real Madrid, ma intorno a lui c'è un'aurea di dubbio che i suoi agenti hanno fatto penetrare nell'ambiente senza troppi giri fuorvianti. "Modric tira la corda" titola As, quotidiano spagnolo sempre ben informato sulle faccende di casa Real, "i suoi agenti proseguono i contatti con l'Inter e lui vuole incontrare Perez".



Per dirsi cosa è presto detto. Ci sarebbe una promessa in ballo, un patto tra gentiluomini come con Cristiano Ronaldo. Il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma se fosse lo stesso Modric a chiedere la cessione a Perez i termini dell'addio sarebbero ben diversi rispetto alla clausola rescissoria. E' quello su cui punta l'Inter, ma anche gli agenti del croato, con il malessere e la voglia di cambiare che lo stesso Modric non ha mai smentito in questi giorni. Strategia o desiderio, vedremo.



Dagli Stati Uniti il tecnico dei Merengues, Julen Lopetegui, si è detto tranquillo: "Su Modric ha già risposto il presidente, non ho molto altro da aggiungere. Se sono tranquillo? Luka è un giocatore del Real Madrid e continuerà ad esserlo, non ho dubbi. Ci siamo divertiti e continueremo a divertirci". Intanto negli Stati Uniti ha puntato forte su Ceballos, giocatore che conosce molto bene e pronto alla definitiva esplosione. Non si sa mai.