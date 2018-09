INTER, SENTI IL SANTOS: "VOGLIAMO TRATTENERE GABIGOL"

07/09/2018

Il Santos vuole tenersi Gabigol un’altra stagione in prestito dall’Inter. A rivelarlo è il tecnico dei brasiliani Cuca: “Sappiamo che la sua permanenza qui è legata al prestito che scadrà a fine anno - le sue parole a Globoesporte -. Noi vorremmo tenerlo ancora, per cui faremo di tutto per rinnovare il prestito. Ma conosciamo bene le difficoltà della trattativa visto che è di proprietà dell'Inter”.