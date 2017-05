INTER, J. MARIO: "PENSO A FARE IL MIO MEGLIO QUA"

4 maggio 2017

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Joao Mario parla così della sua volontà di restare all'Inter: "Se resto? Penso solo a fare del mio meglio qua in Italia, so che la società ha fatto un investimento importante per portarmi qua. Le voci sul mio futuro? Credo che noi giocatori non dobbiamo distrarci, penso che di queste cose debba parlare la società".