Inter, il mercato non si ferma: Malcom è vicino. E Carvalho...

23/06/2018

Sembra essere Malcom il giocatore più vicino: il 21enne brasiliano ha da tempo confermato la sua disponibilità e Ausilio vorrebbe bloccarlo prima della sua partenza per il ritiro col club francese. E prorpio col Bordeaux si tratta per trovare la soluzione definitiva con l'Inter che chiede un prestito oneroso da 6-7 milioni con un diritto di riscatto che permetta poi di arrivare a 40, e il Bordeaux che invece pretende un acquisto a titolo definitivo. Ma le sensazioni sono positive tanto che La Gazzetta dello Sport parla addirittura di un possibile sbarco a Milano dell'esterno già entro fine mese.



Proseguono anche le trattative per rinforzare il centrocampo anche se in questo caso bisognerebbe anche pensare a qualcuno in uscita. Nelel ultime ore si è rafforzata l'ipotesi William Carvalho che sarebbe l'alternativa a Demebelé del Tottenham. Il portoghese è in rotta con lo Sporting Lisbona, a cui ha chiesto di essere svincolato e con cui potrebbe rescindere il contratto dopo l'aggressione subita da parte dei tifosi. Il piano nerazzurro prevede di trattare proprio con il club lusitano proponendo un'offerta, ovviamente molto più bassa rispetto ai 40 milioni di valutazione, che in questo modo eviterebbe allo Sporting di perdere il giocatore a parametro zero.



Malcom e Carvalho andrebbero a definire il mosaico nerazzurro con il brasiliano che andrebbe a completare la linea dei 3 dietro Icardi assieme a Nainggolan e Perisic, e il portoghese pronto ad affiancare Brozovic in mediana. Con l'idea di affrettare i tempi per permettere a Spaleltti di avere già a inizio luglio la maggior parte degli elementi (esclusi i 4 impegnati al Mondiale) con cui iniziare a lavorare per il nuovo progetto di Inter.



Ma non è tutto perché l'ultimo tassello riguarda il ruolo di terzino destro, quello lasciato libero da Cancelo. L'arrivo di Asamoah permette di dirottare proprio lì D'Ambrosio ma è chiaro che, anche in ottica Champions, l'Inter vuole alternative di valore. I nomi buoni sono quelli di Zappacosta e Vrsaljko con il croato che, nelle ultime ore, ha guadagnato la pole position nelle preferenze nerazzurre. Il terzino dell'Atletico Madrid ha vissuto una stagione complicata fatta di 29 presenze totali, 0 gol e 5 assist. Ma il 26enne resta uno dei più affidabili nel suo ruolo tanto che anche il Manchester United di Mourinho lo insegue. E per i nerazzurri è una concorrenza da non sottovalutare.