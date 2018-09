INTER, IDEA HERRERA PER L'ESTATE

11/09/2018

Hector Herrera è il nome nuovo per il mercato dell’Inter della prossima estate. A scriverlo è Tuttosport che rivela di come i nerazzurri si siano messi sulle sue tracce del messicano che andrà in scadenza con il Porto nel giugno del 2019. L’idea di Ausilio è quello di ingaggiarlo a parametro zero: per farlo dovrà battere la concorrenza almeno della Roma che lo segue da più tempo.