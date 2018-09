INTER-ICARDI: L'ACCORDO SUL RINNOVO E' ANCORA LONTANO

20/09/2018

Ancora non ci siamo e non ci sono avvisaglie per una immediata fumata bianca tra Icardi e l'Inter per il rinnovo del contratto dell'argentino in scadenza nel giugno del 2021. Pur in un clima di serenità le parti restano infatti ancora distanti e non è dunque alle viste il tanto sospirato prolungamento con contestuale adeguamento dell'ingaggio. In estate Icardi ha ricevuto tre offerte da "top player" da parte di club di primissima fascia, cifre molto più alte dei 4,5 milioni netti percepiti questa stagione dopo un leggero adeguamento grazie alla conquista del posto Champions. La sua posizione è chiara e ben nota in società: sta bene all'Inter, non ha intenzione di forzare la mano ma si aspetta da Suning una proposta di questo tipo, da top player appunto.