INTER E ROMA SU HERRERA, L'AGENTE: "NON PARTE A GENNAIO"

14/09/2018

L’agente di Hector Herrera ha fatto il punto sul futuro suo assistito inseguito da Inter, Roma e Real Madrid già nella finestra di mercato di gennaio: “Non lascerà il Porto a stagione in corso - le sue parole a ‘O Jogo’ -. L’incontro con Lopetegui? Non c’è mai stato, questa storia non ha senso. Per il rinnovo a gennaio parlerò più volte con il suo club”.