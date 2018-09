INTER, CONCORRENZA AL BARCELLONA PER DE JONG

10/09/2018

Anche l’Inter si muove per il talento olandese Frankie De Jong. Gli occhi di alcuni osservatori nerazzurri, presenti a Parigi per assistere alla gara Francia-Olanda, erano puntati proprio sul centrocampista classe 1997 in forza all’Ajax. De Jong è considerato un prospetto dal sicuro avvenire: su di lui c’è molto forte il Barcellona.