INTER, CANDREVA: "C'ERA IL MONACO MA VOLEVO RESTARE"

27/09/2018

Antonio Candreva si è ripreso l'Inter: un gol a Bologna (dopo lo zero in casella dell'anno scorso) e le ultime due da titolare, e pensare che in estate ha sfiorato la cessione. "Vero, dovevo andare via (il club nerazzurro aveva trovato un accordo con il Monaco, ndr) ma non ho preso in considerazione l'offerta francese: ci tengo a rimanere a lungo, ho ancora tanto da dimostrare" le parole in esclusiva a Sportmediaset.