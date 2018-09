INTER, AUSILIO: "ICARDI? CI SARA' UN ACCORDO PER IL RINNOVO"

15/09/2018

Piero Ausilio, ds dell’Inter, non ha fretta ma è sicuro: Mauro Icardi prolungherà il suo rapporto con il club meneghino. Il rinnovo di Icardi? Ci sono dei contatti, ma non ci sono termini per cui si debba correre – le sue parole a Sky Sport prima di Inter-Parma -. Piano piano arriveremo a un accordo".