INTER, AG.KARAMOH: "TRATTATIVA AVVIATA CON IL SAINT-ETIENNE"

30/08/2018

Yann Karamoh sta spingendo per lasciare l’Inter. L’attaccante vuole avere più spazio ed il club nerazzurro avrebbe intenzione di accontentarlo. La prossima destinazione dell’esterno potrebbe essere il Saint Etienne come confermato dal suo agente Oscar Damiani a FcInterNews: “ La trattativa è ben avviata, ora vediamo i club cosa decideranno. C’è il benestare del giocatore di andare al Sain Etienne: avrebbe più spazio per giocare".