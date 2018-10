IL TOTTENHAM SU RABIOT

03/10/2018

Tanti infortuni e nessun colpo in estate. Il Tottenham aspetta la finestra di gennaio per piazzare un colpo e rinforzarsi. Il grande obiettivo è Adrien Rabiot. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2019 con il Psg. Per il 23enne, spiega il Mirror, c'è da battere la concorrenza di Barcellona e Liverpool.