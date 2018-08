IL TORINO FISSA IL PREZZO PER LJAJIC, NO AL BESIKTAS

28/08/2018

Alla fine di una lunga estate Adem Ljajic potrebbe restare ancora al Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino la società in questo momento non avrebbe fretta di vendere il giocatore, l'offerta del Besiktas per il prestito potrebbe presto trovarsi di fronte il no dei granata. Il Torino ha fissato il prezzo: Ljajic non partirà per meno di 15 milioni.