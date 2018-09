IL MILAN PENSA A FABREGAS

08/09/2018

Cesc Fabregas continua ad essere un obiettivo sensibile del Milan. Anche con il nuovo corso societario, il centrocampista spagnolo - in scadenza di contratto col Chelsea il prossimo giugno - è seguito con interesse. A gennaio il club rossonero è pronto a fare un'offerta, ma molto dipenderà dall'utilizzo che Sarri farà del giocatore. I buoni rapporti con i Blues potrebbero far decollare l'affare in tempi brevi, magari allargando la questione.