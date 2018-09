Il Malmö tenta Ibrahimovic, lui: "Non chiudo la porta"

23/09/2018

Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di lasciare la MLS dopo un solo anno e chiudere dove ha iniziato la carriera di calciatore: al Malmö . La prima squadra in cui ha giocato lo svedese gli ha proposto un contratto ricevendo una mezza risposta positiva: "Vero, ho ricevuto una loro proposta. Non chiudo certo la porta, non ho mai vinto un campionato in Svezia ed è un trofeo che manca nella mia bacheca".

Anche i media americani non sembrano sorpresi da una possibile partenza dai Los Angeles Galaxy dopo una sola stagione , Zlatan ha provato a minimizzare ("Non è il momento di cui parlarne, è qualcosa di cui discuterò con il club. Dipende da cosa vogliono loro") ma il Malmö vuole provare il tutto per tutto pur di avere il loro re per un'altra stagione dopo il biennio 1999-2001 con 46 partite, 17 gol ma zero trofei vinti. E allora Ibrahimovic potrebbe rientrare in patria per un'ultima grande sfida: vincere l'Allsvenskan con la maglia della "sua" squadra.