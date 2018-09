IBRAHIMOVIC, UN CLUB EGIZIANO CI PROVA

06/09/2018

La carriera da calciatore di Zlatan Ibrahimovic potrebbe proseguire in Egitto. Secondo ‘Record’, lo svedese a fine stagione potrebbe infatti dire addio ai Los Angeles Galaxy e alla Mls per approdare in Egitto alla corte dei Pyramids FC, il cui preparatore dei portieri è un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, l'ex rossonero Nelson Dida.