IBIZA, GALLIANI NON SARA' PRESIDENTE ONORARIO

31/08/2018

Adriano Galliani non sarà il presidente onorario dell’Ibiza. Con un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha smentito la notizia circolata nei giorni scorsi che dava l’ex ad del Milan pronto a ricoprire un ruolo di vertice all’interno della società che ha da poco ingaggiato Borriello. Gallini che viene definito come ‘un grande tifoso dell’Ibiza’ non ricoprirà quindi alcuna posizione manageriale o onorararia all’interno del club che disputa la seconda divisione spagnola.