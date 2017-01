Milan, si pensa ad uno scambio col Genoa Niang-Ocampos

23 gennaio 2017

Una trattativa decollata in un attimo e già arrivata al momento della svolta: mancherebbe solo il sì di Niang prima che si possa concludere uno scambio davvero importante sull'asse Milano-Genoa, sempre caldo quando a trattare ci sono Galliani e Preziosi. Il tempo del francese in rossonero se non è scaduto è di sicuro arrivato vicino all'esaurimento. I pochi pessimi minuti in campo con il Torino, lo scampolo con il Napoli, un atteggiamento che non ha soddisfatto Montella e tutto l'ambiente hanno fatto pensare ad una possibile cessione.



E come ha riportato Carlo Pellegatti, c'erano già i primi movimenti in direzione Premier League. Poi si è aperta l'opportunità con il Genoa: uno scambio di prestiti con Ocampos. E un possibile ritorno sotto la Lanterna per il francese, che ha giocato con la maglia rossoblù dal gennaio al giugno 2015 (14 presenze e 5 gol). Sia Niang che Ocampos sono classe '94. L'argentino è arrivato a Genova la scorsa estate in prestito dal Marsiglia, con diritto di riscatto per i rossoblù fissato a 8 milioni. Ex di River Plate e Monaco, l'argentino è un mancino naturale, abituato a giocare nel tridente come ala offensiva ma che in passato ha spesso giocato come esterno nel centrocampo a quattro, sia a destra che a sinistra. In questa stagione ha segnato 3 gol, l'ultimo proprio domenica su rigore contro il Crotone.



Affinché la trattativa vada in porto, dunque, manca solo l'assenso di Niang che deve decidere se accettare la destinazione Genoa (ricordiamolo, si tratterebbe di uno scambio di prestiti) oppure se attendere una chiamata dall'estero, magari dalla Premier e proprio dall'Everton che ha ceduto Deulofeu ai rossoneri.