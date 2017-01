Milan, attesa per Ocampos: o lui o niente

27 gennaio 2017

Lucas Ocampos al Milan grazie a Palladino. Questo il domino di mercato che potrebbe verificarsi nelle prossime ore. I rossoneri sono in attesa di una risposta dal Genoa che sta cercando il sostituto dell'argentino. Nelle ultime ore Juric ha contattato l'esterno del Crotone: i due sono stati ex compagni per due anni, tra il 2008 eil 2010, proprio con la maglia del Grifone. Il tecnico gli ha offerto un contratto e poi anche un futuro come suo collaboratore quando smetterà di giocare. Ora si attende la risposta dell'ex Juve: c'è ottimismo.



In attesa anche Galliani perché con il sì, Ocampos diventerebbe un nuovo giocatore a disposizione di Montella. L'argentino ex Monaco è l'unico candidato a sostituire Niang. Da Casa Milan, infatti, fanno sapere che o arriverà lui o nessun altro. Proprio per questo motivo l'ad rossonero non ha dato nessun ultimatum all'amico Preziosi. L'affare molto probabilmente si sbloccherà nel weekend.