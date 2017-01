Assalto al Cholito: Villarreal e Siviglia su Simeone

26 gennaio 2017

Il buon avvio di campionato di Giovanni Simeone non è passato inosservato in Spagna dove due squadre, e più precisamente Siviglia e Villarreal , si sono fatte avanti con il Genoa per provare a portare in Liga il giovane attaccante. Per il figlio del Cholo sono stati messi sul piatto 18 milioni , cifra non considerata adeguata da Enrico Preziosi che ha per il momento rispedito al mittente le avances per il suo gioiellino.

La Liga è pronta a raddoppiare i Simeone. Dopo papà Pablo, ormai da tempo alla guida dell'Atletico Madrid, adesso potrebbe arrivare il turno di Giovanni, 22 anni ancora da compiere e una prima stagione italiana, al Genoa, da leccarsi i baffi. Perché il punto, al netto del rifiuto di Preziosi alle offerte provenienti dalla Spagna, è proprio questo. Simeone jr, arrivato in Serie A per farsi le ossa e ritagliarsi tutto lo spazio possibile all'ombra di Pavoletti, ha finito per diventare un titolare inamovibile della rosa di Juric e ha ripagato il suo tecnico - e tutta la Genova rossoblù - a suon di gol: 9 in tutto tra campionato e Coppa Italia in 20 presenze. Uno ogni due partite, insomma, per un giocatore talmente giovane da avere margini di crescita certi e importanti.



Tanto è bastato per attirare l'attenzione di Siviglia e Villarreal, due club di fascia medio-alta della Liga, il campionato più qualitativo d'Europa, e convincere le due società a incrociare le armi per sfidarsi. Dall'altra parte della barricata - e di barricata in effetti si tratta - c'è il Genoa di Preziosi, uno molto attento a monetizzare il più possibile. Il che, tradotto, significa che il suo rifiuto alla prima offerta potrebbe anche essere l'anticamera a una trattativa in cui il prezzo del Cholito è ovviamente destinato a lievitare. Anche perché di tempo ce n'è eccome. A gennaio, vista anche la partenza di Pavoletti, Giovanni Simeone non si muoverà di sicuro. A giugno, però, la storia potrebbe essere tremendamente diversa. E papà Cholo potrebbe trovarsi il figlio come pericoloso avversario.