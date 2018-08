Frosinone, ufficiale il colpo a sorpresa: arriva Joel Campbell

16/08/2018

Colpo dal sapore internazionale del Frosinone che si è aggiudicato Joel Campbell, 26enne fantasista originario del Costa Rica. Un' operazione fulminea quella dei ciociari che hanno fatto firmare un triennale alla punta svincolatasi dall’Arsenal. Nel 2011, quando i Gunners lo portarono in Europa all’età di 19 anni, le aspettative su di lui erano davvero tante: poi una parabola discendente con l’unico vera affermazione in Grecia con la maglia dell’ Olympiakos dove ha collezionato 32 presenze ed 8 reti.

Nelle restanti esperienze con Lorient, Betis, Villarreal e Sporting Lisbona nessun particolare guizzo degno di nota da parte di Campbell che nell'ultima stagione ha scelto di ripetere l’esperienza in Andalusia con il Betis Siviglia senza però grande successo: solo tre presenze e un gol nell’intera stagione. Adesso l’opportunità di rilanciarsi con il neo-promosso Frosinone in serie A davanti ad un pubblico italiano che nel 2014 ha già avuto modo di apprezzarlo al Mondiale giocato Brasile. L’attaccante era tra gli undici titolari della Costa Rica che sfidò e battè l’Italia guidata da Cesare Prandelli per 1-0. Un Mondiale da dimenticare quello degli Azzurri che salutarono la manifestazione subito dopo le tre partite del girone con due sconfitte (contro Uruguay e appunto Costa Rica), e una vittoria (contro l’Inghilterra).