FROSINONE, LONGO CONFERMATO

30/09/2018

Maurizio Stirpe conferma Longo nonostante il difficile inizio di campionato del Frosinone: "A Longo ho rimproverato che è un allenatore troppo integralista, bisognerebbe essere più flessibili. Oggi ha fatto tesoro di questa raccomandazione perché non meritavamo di perdere e all'allenatore non posso rimproverare niente. Longo è uno dei responsabili, come lo sono io e lo sono i calciatori. Ma non è il solo responsabile".