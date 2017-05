Pioli avvistato a Firenze: l'Inter è già alle spalle Il tecnico emiliano avrebbe incontrato il dg della Fiorentina Corvino

10 maggio 2017

Stefano Pioli guarda già oltre. Chiusa la sua avventura all'Inter con l'esonero a tre giornate dalla fine del campionato, il tecnico emiliano si è già mosso per il futuro e avrebbe incontrato a Firenze il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino. La dirigenza viola ha individuato in Pioli il profilo giusto per il dopo Sousa. Pioli conosce bene la piazza avendo giocato con la maglia della Fiorentina dal 1989 al 1995.

Il divorzio dall'Inter a fine stagione era scontato. Il suo addio anticipato non fa altro che accelerare l'avvicinamento di Stefano Pioli alla Fiorentina. Secondo indiscrezioni il tecnico avrebbe già raggiunto un accordo con il club dei Della Valle per allenare la squadra viola dal prossimo anno e in mattinata avrebbe avuto anche un faccia a faccia con Corvino: l'affondo è già partito. Pioli ha superato la concorrenza di Di Francesco.

PAROLA ALL'AGENTE Esonero quello deciso da Suning commentato così dal suo agente Bruno Satin: "Il mister è deluso, non avrebbe mai immaginato di poter essere esonerato. Per lui è stata una sorpresa. Era estremamente motivato a portare avanti il suo lavoro con l'Inter. E a parte gli ultimi risultati, stava facendo bene. Questo è evidente. È un peccato. Ripeto, sicuramente non si aspettava questo esonero. Ha voglia di ripartire, ma adesso è presto per sbilanciarsi. L'ho sentito ed è dispiaciuto per questo epilogo, ma ci vedremo molto presto per fare il punto della situazione. Molto probabilmente già settimana prossima".

