Milan-Fiorentina, vertice per Kalinic

20 giugno 2017

In attesa di capire se qualcosa possa cambiare sul fronte Donnarumma (possibile una nuova chiacchierata con Raiola ) e aspettando di trovare la quadra nella difficile trattativa con l'Atalanta per Conti , il Milan riparte all'assalto della Fiorentina per Nikola Kalinic . Nelle prossime 24 ore dovrebbe finalmente andare in scena l'incontro, inizialmente in calendario per lo scorso sabato, tra Fassone e Corvino . Obiettivo comune: trovare il modo di avvicinare domanda (30 milioni) e offerta (22-23) e chiudere positivamente l'affare.

Il blitz potrebbe essere di quelli buoni, non solo perché c'è la volontà comune di arrivare alla fumata bianca, ma perché il Milan si presenterà dalla Fiorentina con una nuova offerta, più consona alla richiesta viola e non troppo traumatica per i rossoneri che proveranno ad accorciare le distanze inserendo Lapadula nella trattativa. Difficile, in questo momento, capire se l'attaccante ex Pescara possa essere gradito a Stefano Pioli, ma certamente è una nuova base su cui ragionare. Fin qui la Fiorentina aveva però preferito altre soluzioni e nei giorni scorsi si era parlato a lungo, come erede di Kalinic, del giovane Simeone, per il quale si era fatto più di un sondaggio con il Genoa. La trattativa per portare Kalinic al Milan è comunque avviata e sulla buona strada. Impensabile o quasi, a oggi, che possa alla fine saltare. Semmai sarà solo una questione di tempo.



Più o meno lo stesso discorso vale per Biglia. Il Milan ha avvicinato la richiesta della Lazio (22-25 milioni) mettendo sul piatto 20 milioni più bonus. L'affare, vista la volontà del giocatore di vestirsi di rossonero, è praticamente fatto. Il sì dovrebbe arrivare entro venerdì. Montella avrà quindi il suo regista. Intanto il caso Donnarumma si sta lentamente riaprendo. Niente di concreto, ancora, ma il Milan ha precauzionalmente congelato la ricerca di un nuovo portiere. Perin, per il quale sembrava già tutto fatto, deve per ora attendere.