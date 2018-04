Mercato, Tino Costa ha firmato per la Fiorentina

15 gennaio 2016

La Fiorentina ha chiuso il primo acquisto della sessione invernale: è Tino Costa, centrocampista argentino che arriva in prestito dal Genoa (ma di proprietà dello Spartak Mosca). La conferma è arrivata dall'agente: "Trattativa non facile, ringraziamo il Genoa per la disponibilità ma il giocatore è contentissimo di aver scelto una squadra importante come quella viola" le parole di Ruben Munoz a FirenzeViola.it.