Juve-Inter, duello per Chiesa: servono 70 milioni

06/09/2018

Mentre il ct Mancini è pronto ad affidare a Federico Chiesa un ruolo da protagonista nel nuovo corso azzurro, in Serie A Juve e Inter preparano il terreno in vista di un importante duello sul mercato: l'attaccante della Fiorentina è infatti il grande obiettivo dei due club per la prossima stagione. I bianconeri, anche grazie all'affare Pjaca , si sono già portati avanti con la Viola, ma Spalletti è in pressing con l'entourage del ragazzo, a partire da papà Enrico.

Chiesa, che compirà 21 anni tra un mese e mezzo, al momento è legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2022. La famiglia Della Valle sin qui ha resistito a ogni offerta, ma difficilmente l'estate prossima riuscirà a trattenere ancora un giocatore dal talento indiscusso che negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo. Come riferito da Tuttosport, i viola al momento valutano l'attaccante 70 milioni di euro e su di lui è già forte l'interesse di Juventus e Inter.



I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Chiesa e l'operazione Pjaca - ceduto in prestito (a 2 milioni) con diritto di riscatto (a 20 milioni) - è servita a Marotta anche per iniziare a intavolare un discorso che potrebbe poi concretizzarsi nel 2019, quando un possibile addio di Dybala verrebbe rimpiazzato appunto dall'esterno viola. Nel frattempo si è però fatta sotto anche l'Inter, con Suning disposta a investire forte su un giovane di questo calibro, soprattutto se Perisic dovesse partire. Spalletti sarebbe già in pressing sul papà di Federico, Enrico, per convincerlo ad accettare un'esperienza dove avrebbe un ruolo di primissimo piano, al contrario della Juve dove la concorrenza sarebbe certamente più ampia.