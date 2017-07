Juve: Bernardeschi come Baggio, vuole il 10

22 luglio 2017

E' stata la maglia di gente come Sivori, Platini, Roberto Baggio e Del Piero e per l'ultima volta è stata indossata da Paul Pogba nel 2016. Federico Bernardeschi non ha paura di misurarsi con il passato bianconero e avrebbe espresso il desiderio di indossare la maglia numero 10. Una scelta avallata dalla Adidas, che non vede l'ora di rimettere sul mercato la mitica casacca sogno di ogni bambino che gioca a calcio.