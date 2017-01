Fiorentina, visite per Saponara: "Volevo la Viola"

29 gennaio 2017

Saponara arriva dall'Empoli in prestito oneroso (1 milione) fino al 2018 con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Contratto fino al 2021 per il giocatore.



"Abbiamo fatto tutto di corsa per cercare di essere disponibile il prima possibile e per cercare di cogliere questa opportunità al volo. Non vedo l'ora di partire, oggi sarò allo stadio per tifare per i miei nuovi compagni. Il tasso tecnico è la cosa più importante di questa squadra, appena sono venuto a conoscenza di questa opportunità non ci ho pensato un attimo e non mi sono lasciato sfuggire questa opportunità. Ho scelto il numero 21, è stata la prima scelta che mi è venuta in mente".