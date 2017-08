Fiorentina: ufficiale Simeone, ha firmato fino al 2022

16 agosto 2017

Attaccante che va, attaccante che arriva. La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Giovanni Simeone dal Genoa. L'attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 2022. "E' quello che volevo - ha detto Simeone a margine delle visite mediche - Grazie a tutti, sono pronto per questa avventura. Per me è un'opportunità bellissima, sono contento. Mi aspetto il meglio. So che devo dare tutto".