Fiorentina, si chiude per Simeone

12 agosto 2017

La Fiorentina aspetta Giovanni Simeone. Con il forte pressing del Milan su Kalinic, all'inizio della prossima settimana e comunque entro mercoledì il club viola dovrebbe chiudere l'operazione con il Genoa per il trasferimento dell'attaccante argentino alla corte di Pioli. Costo dell'operazione 18 milioni più bonus, con il giocatore che andrà a guadagnare 1,5 milioni a stagione. Su Simeone c'erano anche il Torino e il Marsiglia.

Dopo giorni di trattative e con Kalinic sicuro in uscita - il Milan punta ormai dritto su di lui per riempiere la casella dell'attaccante che manca a Montella - la dirigenza viola ha dunque raggiunto un accordo con il Genoa. Quella di Coppa Italia contro il Cesena dovrebbe dunque essere l'ultima apparizione del Cholito con la maglia del Grifone, con cui nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze in A con 12 gol.