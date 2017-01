Fiorentina, preso Sportiello: prestito di 18 mesi

11 gennaio 2017

Si finalizza così un trasferimento che stava già per concretizzarsi la scorsa estate, quando negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina era vicinissima al portiere, inseguito a lungo anche dal Napoli. Gli ultimi mesi di Sportiello a Bergamo sono stati complicati: Gasperini gli ha preferito Berisha e il portiere azzurro classe '92 è tornato tra i pali solo nel finale del 2016, in concomitanza con l'infortunio del portiere albanese.



Ma la storia tra Sportiello e l'Atalanta era ormai segnata. Durante il match di Coppa Italia della Fiorentina con il Chievo si è definita la trattativa: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto per i viola fissato a 8 milioni. Sportiello, che avrebbe potuto giocare in Coppa Italia contro la Juve, è stato tenuto in panchina da Gasperini.



Il suo arrivo a Firenze apre però un'altra dicotomia tra i pali: giocherà l'ultimo arrivato o Sousa sceglierà ancora Tatarusanu? Di sicuro per Sportiello si apre un'altra sfida interessante, che il portiere dovrà sfruttare anche per provare a conquistare una maglia azzurra.



Il mercato dei portieri però non si ferma: dopo lo scambio Storari-Gabriel tra Milan e Cagliari, ora il trasferimento di Sportiello. Intanto il Genoa, che ha perso Perin e aveva pensato proprio all'estremo difensore dell'Atalanta, sta per dare il benvenuto ad Agazzi. Resta il Napoli, che vuole un vice Reina importante.