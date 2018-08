Fiorentina, Pjaca si presenta: "Grandi stimoli, dimostrerò di meritare la 10"

09/08/2018

"Qui ho una grande responsabilità e uno stimolo in più. Darò tutto per far bene alla Fiorentina. E' un onore per me indossare la maglia numero 10 e sarà anche una grande responsabilità. Dimostrerò a tutti che merito questa maglia". Queste le prime parole pronunciate durante la conferenza di presentazione da Marco Pjaca, nuovo attaccante viola, appena arrivato (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto) dalla Juventus. Il croato indosserà il numero che fu di Roberto Baggio e Rui Costa. Come loro, ovviamente, anche Giancarlo Antognoni. "Giusto così, ci farà divertire" ha detto l'idolo di Firenze.