Fiorentina, lo United offre 28 milioni per Bernardeschi

25 febbraio 2016

Il piccolo Federico è diventato grande ed è pronto a sbocciare in uno dei più grandi talenti del nostro calcio abbracciando l'interesse dei club di tutta Europa. Su Bernardeschi è tornato alla carica il Manchester United, dove l'attaccante poteva finire a 17 anni se il trasferimento non fosse stato bloccato dal padre convinto di farlo crescere in viola. Ha avuto ragione. Sul piatto, stando ai rumours inglese, ci sarebbero 28 milioni di euro, ma la Fiorentina considera il suo numero 10 incedibile per meno di quaranta.



La posizione di forza del club toscano è dovuta anche al grande interesse che la prima vera stagione da titolare di Bernardeschi ha suscitato. Il gioiellino di Paulo Sousa, tenuto in considerazione anche da Conte per gli Europei, è finito da tempo nel mirino del Chelsea, ma è stato segnalato anche da Carlo Ancelotti per la dirigenza del Bayern.