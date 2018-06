Fiorentina, Karamoh può sostituire Chiesa

13/06/2018

Come se non bastavano Juve, Inter e Napoli, sono arrivate anche le big inglesi a mettere pressione alla Fiorentina per Federico Chiesa. Tutti vogliono il giovane attaccante figlio d'arte, ma i Della Valle sono intenzionati a non cedere. Certo che non tremare davanti a un'offerta da 70 milioni di euro sarà molto difficile. Il Liverpool sembra far sul serio, ma occhio anche alle due squadre di Manchester, City e United.



Per questo a Firenze non vogliono farsi cogliere impreparati in caso di crollo del... muro viola. Le alternative al classe 1997 sono diverse e oltre ai soliti El Shaarawy e Pjaca è spuntato il nome di Karamoh. Il giovane esterno potrebbe non rimanere in nerazzurro dopo una stagione di ambientamento tra alti (pochi) e bassi. L'ex Caen, però, è riuscito a far raddoppiare il suo valore che ora si aggira sui 15 milioni di euro. Il doppio rispetto a quello sborsato dall'Inter per averlo l'estate scorsa. Sul giovane ci sono anche il Borussia Dortmund e diverse squadre di Premier League.