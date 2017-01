Fiorentina, Kalinic: "Ho deciso, resto qui. No alla Cina"

20 gennaio 2017

Niente Cina: Kalinic resta alla Fiorentina . No al Tianjin di Cannavaro, dunque. No a un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione. L'attaccante ha chiarito il suo pensiero al quotidiano croato 'Sportske Novosti': "Resto alla Fiorentina - le parole del giocatore viola per cui il club cinese era disposto a sborsare circa 40 milioni di euro - è una mia decisione. Voglio giocare in Italia, continuando a farlo nel club in cui sono stato per 2 anni".

Sicuramente una decisione inattesa. Una scelta d'amore che il tifo viola di certo apprezzerà. In un attimo, Kalinic spegne spegne così tutte i rumors che lo davano pronto a volare in Cina: "C'è stata un'enorme pressione sul mio trasferimento, tutti mi spingevano lì, la stampa è come se si fosse voluta sbarazzare di me. Ma non la Fiorentina e i suoi tifosi. Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto andare, naturalmente quando ho ricevuto l'offerta ho riflettuto, ma non ho mai espresso la volontà di partire. Non so quanto il Tianjin abbia proposto alla mia società, io ho ricevuto un'offerta e ho deciso di rimanere. E' la mia scelta finale".