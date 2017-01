Fiorentina, il Tianjin non molla Kalinic: "Profilo perfetto". Corvino: "Nessuna offerta dalla Cina"

17 gennaio 2017

Ore caldissime per Nikola Kalinic a Firenze. L'attaccante croato resta nel mirino del Tianjin Quanjian . "Stiamo valutando Luis Fabiano, ma Cannavaro ci ha chiesto Kalinic - ha spiegato il propriretario Shu Yuhui - Sarebbe perfetto per lo stile di gioco della nostra squadra". "Ma non possiamo aspettare fino a giugno". Il dg viola Corvino smentisce le voci di un accordo tra il Tianjin e la Fiorentina: "Dalla Cina nessuna offerta".

"Abbiamo un programma di investimenti massici per la nuova stagione, ma le nuove regole della federazione ci stanno limitando - ha svelato Shu Yuhui -. Abbiamo bisogno di un grande attaccante, per questo abbiamo fatto un'offerta per Falcao e Benzema". E non è tutto qui. "Avevamo i contratti pronti per Falcao e Raul Jimenez, ma siamo stati costretti a bloccare tutto - ha aggiunto il proprietario del club -. C'era un accordo economico anche con Cavani e Diego Costa, ma PSG e Chelsea ci hanno detto che i due giocatori non partiranno prima di giugno".



Ma il vero obiettivo di mercato del Tianjin resta Kalinic. "Lo vuole Cannavaro e sarebbe perfetto", ha ribadito Shu Yuhui. La Fiorentina, per bocca del dg dell'area tecnica Corvino - intercettato da Premium Sport - smentisce le indiscrezioni in merito a un accordo tra i due club.