Fiorentina, il ds: "Kalinic? È tutto aperto". Arriva l'agente Ramadani L'agente del croato a Milano, ma il club viola non si muove da quota 50 mln: il Tianjin di Cannavaro arriva a 40

18 gennaio 2017

"È tutto aperto, siamo pronti a ogni eventualità". È il ds della Fiorentina Freitas a tenere spalancata la porta per un possibile addio di Kalinic, destinazione Cina. E in serata, a Milano, è arrivato Fali Ramadani, agente dell'attaccante croato. In agenda l'appuntamento decisivo, quello con Pantaleo Corvino, responsabile del mercato della Fiorentina. Servirà per trovare un accordo su come by-passare la clausola. Il Tianjin Quanjian di Cannavaro non ha ancora raggiunto i 50 milioni della clausola, la speranza dei cinesi è quella di chiudere attorno ai 40 milioni.

Anche perché 40 sono i milioni offerti all'attaccante croato per le prossime 4 stagione e Kalinic, all'alba dei suoi 29 anni, non può permettersi di rifiutare una simile proposta. La Fiorentina, ancora in attesa di un’offerta ufficiale scritta dal club allenato da Cannavaro, non pare certo vogliosa di privarsi del suo centravanti a gennaio ma nelle prossime 48 ore conta di fare piena luce sulla trattativa. Kalinic ha una clausola di 50 milioni e si parte da lì. Ma a dieci in meno c'è la sensazione che si possa chiudere.



Freitas, il direttore sportivo viola, ha spiegato: "Siamo pronti per qualsiasi eventualità come è nostro dovere sapendo che il mercato è aperto. Non ci sono novità da ieri - ha aggiunto - Non è il caso di parlare di cifre, vuol dire che è tutto aperto".



L'arrivo del procuratore darà una accelerata, in senso positivo o negativo, all'affare Kalinic-Cina.



ANTOGNONI: "RIMPIAZZARLO SAREBBE DIFFICILE" "Kalinic è un giocatore importante per la Fiorentina, finora ha espresso un ottimo calcio e ha segnato tanti gol. Perderlo sarebbe molto negativo per noi". A sostenerlo è Giancarlo Antognoni, da poco rientrato nell'organigramma dirigenziale della Fiorentina. "È chiaro che sostituire Kalinic non è facile, quindi la società dovrà pensarci bene".



"Per Kalinic - aggiunge Antognoni a margine di un evento al Senato - c'è un discorso aperto perché c'è il mercato, ma di certo non c'è niente. C'è una clausola rescissoria su di lui e vediamo cosa accadrà. Ma in questo momento è ancora della Fiorentina. Se va via Kalinic sicuramente arriverà qualcuno non dico di pari valore, perché in questo momento è difficile, ma che possa ricoprire il suo ruolo". Quanto al futuro di Federico Bernardeschi, "Lui è un patrimonio della Fiorentina e per ora rimane da noi. Ma è sempre difficile ipotizzare che rimanga a vita, non c'è la certezza", ha concluso Antognoni

