Fiorentina, è fatta per Thereau: arriva a titolo definitivo

30 agosto 2017

Colpo in attacco per la Fiorentina, che a un giorno dalla fine del mercato prende Cyril Thereau dall'Udinese. L'attaccante si trasferisce in viola a titolo definitivo, mentre i friulani sostituiscono il francese con Maxi Lopez, che ormai non rientra più nei piani del Torino. Il club della famiglia Pozzo sta definendo i dettagli con i granata, per l'argentino è pronto un contratto di un anno con opzione per il secondo.