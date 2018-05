Fiorentina, Corvino: "Badelj non rinnova". Milan pronto a ingaggiarlo

28 maggio 2018

Si dividono le strade di Milan Badelj e della Fiorentina: ad annunciarlo il direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino a margine dell'evento Football Leader a Napoli dove ha ritirato il premio 'Fair Play' assegnato alla Fiorentina in una stagione contrassegnata dalla tragica scomparsa del capitano Astori. "Abbiamo proposto a Badelj di chiudere la carriera a Firenze offrendogli un contratto di 4 anni con grossi sforzi economici da parte nostra - ha dichiarato Corvino reduce da un incontro col giocatore in partenza con la sua nazionale per i Mondiali e in scadenza di contratto con i viola -. Lui ha ribadito quanto sapevamo da tempo, ovvero di voler intraprendere nuove sfide. Questo sta alla base della sua decisione, non l'aspetto economico. Così ci siamo abbracciati e salutati".



Badelj, croato di 29 anni, chiude la sua avventura a Firenze dopo 4 anni e la fascia di capitano indossata dopo la scomparsa di Astori. Si spalancano per lui le porte del Milan, che dovrebbe essere riuscito a muoversi in anticipo rispetto alla Lazio e a qualche club di Premier League sulle sue tracce. Il ds Mirabelli e l'ad Fassone hanno proposto a Badelj, che ha Milan proprio nel suo nome, un contratto da due milioni a stagione. Una soluzione che Badelj gradisce particolarmente.



Ora la Fiorentina si metterà in cerca di un innesto a centrocampo e tra i nomi che circolano c'è quello di Grassi reduce dal prestito alla Spal ma di proprietà del Napoli. In partenza anche il portiere Sportiello che molto probabilmente non verrà riscattato e tornerà all'Atalanta: "Come per tutti i giocatori in prestito vanno fatte considerazioni tecniche ed economiche per decidere cosa fare" ha dichiarato il dirigente viola confermando punti fermi della prossima Fiorentina Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Simeone e Chiesa