Fiorentina, c'è l'offerta per Pjaca: la Juve vuole la recompra

24/06/2018

Per il futuro di Pjaca, dunque, sono ore calde. La Fiorentina fa sul serio e ora sembra giunto il momento cruciale per capire se la trattativa con la Juve può andare in porto. Sempre elogiato da Allegri, ma chiuso in bianconero, l'esterno croato è rientrato a Torino dopo il prestito allo Schalke 04 e ora cerca una sistemazione definitiva per giocare con continuità e dimostrare di aver recuperato dai problemi fisici. E Firenze potrebbe essere l'ambiente giusto per conquistarsi un posto da protagonista in Serie A.



Per lui la Viola è pronta a sborsare 25 milioni di euro. Una bella cifra, che Marotta sarebbe pronto a investire subito sul mercato, ma che lascia anche qualche dubbio sulla cessione del calciatore. Se infatti dovesse esplodere, come credono in molti alla Juve, Pjaca potrebbe diventare un grande rimpianto per i dirigenti bianconeri, che pare vogliano escludere questa possibilità proteggendosi con un diritto di recompra da inserire nell'accordo con la Viola. Il futuro di Pjaca è a un bivio.